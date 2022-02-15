Любляна, , 21:59 — REGNUM На конец декабря 2021 года валовой внешний долг Словении составил 50,8 млрд евро. По данным центрального банка, это составляет 108,3 процента валового внутреннего продукта в текущих ценах, а валовые внешние требования составили 51,2 миллиарда евро.

Словения Nicolas Raymond

По данным агентства STA, валовой внешний долг в составе общего долга страны за счет заимствований у иностранных кредиторов в прошлом году увеличился на 3,0 млрд евро по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

Увеличение, как указано, в основном является результатом увеличения заимствования центральным банком, компаниями, связанными с юридическими лицами за рубежом, и нефинансовыми компаниями.

В сообщении говорится, что внешний долг правительства был сокращен на два миллиарда евро.

Согласно отчету Банка Словении, чуть менее половины внешнего долга приходится на долг сектора государственного управления, а чуть более пятой части (21,5 процента) — на долг коммерческих банков и центрального банка.

Положительное сальдо во внешней торговле сократилось на 1,9 млрд евро, а в торговле услугами увеличилось на 388 млн евро.