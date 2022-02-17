Москва, 17 февраля, 2022, 18:59 — ИА Регнум. В Госдуме надеются на конструктивную реакцию США и НАТО на реакцию России на ответ американской стороны по гарантиям безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

"Надеемся на конструктивную реакцию со стороны наших западных партнеров», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Россия в своей реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности привела четкие аргументы и обозначила снова те «красные линии», которые Запад не может продолжать игнорировать, от этого зависит общемировая стабильность и безопасность, отметил парламентарий.

«Речь не идет о каких-то ультиматумах, мы говорим о «пакетном» характере своих предложений, на основе которых вполне можно выработать новое «уравнение безопасности». Призываем вновь США и НАТО вернуться к выполнению мер в сфере поддержания мира, отказаться от политики сдерживания и нагнетания антироссийской истерии», — подчеркнул он.

Вашингтон не дал конструктивного ответа на базовые предложения России по гарантиям безопасности, констатировали в МИД РФ. Там предупредили, что «в отсутствие готовности США договариваться Москва может прибегнуть к мерам военно-технического характера».

Читайте также:Песков раскрыл часть беседы Путина с Макроном об идее признания ЛДНР