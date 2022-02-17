Москва, , 14:37 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, обнародовав детали беседы президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона об обращении Госдумы РФ по ЛНР и ДНР, несколько исказил факты. Об этом 17 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Здесь ещё очень важно, что нюансы здесь искажены — в заявлении господина министра», — подчеркнул официальный представитель Кремля, добавив, что «это чрезвычайно вредно в такой чувствительной и ответственной ситуации, как сегодня».

Песков отметил, что Путин не говорил Макрону, что идея Госдумы о признании ЛНР и ДНР не будет принята во внимание, а разъяснил, что это не законопроект, а инициатива КПРФ.

«Конечно, там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте. И было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива и что никакого законопроекта на этот счёт не существует», — отметил Песков.

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«У нас нет законопроекта, никакого законопроекта нет, это есть инициатива компартии, Коммунистической партии РФ. Это их инициатива, и она основной правящей партией — «Единой Россией» — не поддержана, но инициатива такая есть», — процитировал Песков слова Путина из стенограммы беседы двух президентов.

Песков уточнил, что разговор двух лидеров проходил до голосования по инициативе в Госдуме.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля Госдума приняла постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что «народ России готов к признанию независимости» этих республик.

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В Госдуме напомнили, что действия украинских властей вынудили жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины инициировать проведение референдума и проголосовать в мае 2014 года за принятие Акта о самоопределении Донецкой Народной Республики (89%) и Акта о самоопределении Луганской Народной Республики (96%).