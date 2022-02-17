Москва, , 15:47 — REGNUM Россия не будет воспринимать претензии по передвижению войск на своей территории, заявил 17 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не готовы и не будем воспринимать претензии относительно того, как мы перемещаем Вооруженные силы на территории нашей страны. Это наше суверенное право, и мы не намерены его ни с кем обсуждать», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не планирует инспектировать с президентом Белоруссии Александром Лукашенко совместные военные учения.

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