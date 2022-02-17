Москва, , 13:04 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин не планирует инспектировать с президентом Белоруссии Александром Лукашенко совместные военные учения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В графике Путина совместной [с президентом Белоруссии Александром Лукашенко] инспекции нет, хотя президенты могут договориться о чем угодно. В настоящее время этого нет в графике президента», — сказал Песков.

По его словам, о возможности размещения российских военных на территории Белоруссии после проведения учений на сегодняшний день «речи не идёт».

Песков отметил, что процедура отвода войск в места постоянной дислокации «займет какое-то определенное количество недель»: «Конечно, в одни сутки вывести все, что там аккумулировалось неделями, просто невозможно».