Могилёв, Белоруссия, 17 февраля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Белоруссия при необходимости поддержит Россию в военном отношении, фактически два страны создали единую армию. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 17 февраля журналистам.

President.gov.by Владимир Путин и Алескандр Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

Он отметил, что между Россией и Белоруссией есть договор, фактически страны создали единую группировку войск. Её можно считать единой армией, и Западу следует это учитывать.

«Будем ли мы Россию поддерживать? Будем, — заверил Лукашенко. — Потому что у нас единый замысел, единая группировка Они поддержат нас, мы поддержим их. Это касается политики. А военные действуют по единому алгоритму, замыслу».

Как сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович ранее заявил, что совместные с Россией учения прежде всего направлены на сдерживание военной активности Запада.

Читайте также: В Минске оценили вероятность военной агрессии против Союзного государства