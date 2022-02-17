Минск, , 12:49 — REGNUM Проводимые Белоруссией совместно с Россией учения прежде всего направлены на сдерживание военной активности Запада. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Союзное государство Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня как никогда необходимо прогнозировать ситуацию на будущее. «Хочешь мира — готовься к войне» — «Союзная решимость» и есть такая подготовка», — подчеркнул в интервью изданию «СБ, Беларусь» Вольфович.

Госсекретарь Совбеза добавил, что проводимое мероприятие позволяет руководству стран и вооружённых сил оценить способность войск в сжатые сроки осуществить перегруппировку, провести боевое слаживание, спланировать оборонительную операцию и в условиях, максимально приближенных к действительным, отработать выполнение поставленных задач.

«Участники учений успешно демонстрируют готовность Белоруссии и России достойно ответить тем, кто накаляет обстановку», — подчеркнул Вольфович.

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Он также назвал маловероятной непосредственную военную агрессию в отношении Союзного государства.

«И как раз благодаря тому, что мы готовы ответить на любые враждебные действия, причём сделать это жёстко и эффективно», — констатировал госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что сообщения о том, что Белоруссия якобы готовит «нападение» на Украину, не соответствуют действительности.