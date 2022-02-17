Москва, 17 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Италия готова оказать содействие в дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Украины. Об этом 17 февраля на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Флаги России и Украины

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«Италия с самого начала выступала за дипломатическое решение, и на Италию можно рассчитывать в содействии в достижении дипломатического урегулирования», — подчеркнул он.

Что касается позиций России и Украины по этому вопросу, то, как подчеркнул Ди Майо, обе страны выразили готовность обсуждать и искать пути выхода из этого кризиса.

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«Мы видим, что есть желание продолжать поиски дипломатического решения, поскольку именно дипломатическое решение должно взять верх, ибо в противном случае это грозит разрушительными последствиями для европейского континента с самыми непредсказуемыми последствиям», — подчеркнул глава итальянского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс обратилась с призывом к Москве о продолжении диалога по ситуации вокруг Украины, так как в противном случае Россия может оказаться в статусе страны-изгоя.

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