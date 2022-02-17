Пекин, , 05:48 — REGNUM Раздувание Соединенными Штатами угрозы войны в Украине создало дополнительные препятствия для продвижения диалога и переговоров соответствующими сторонами, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает 16 февраля агентство Синьхуа.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Ван сделал эти замечания, когда его попросили прокомментировать ситуацию на Украине, добавив, что действия США оказали серьезное влияние на внутреннюю экономическую и социальную стабильность Украины, а также на жизнь людей.

Ван обратил внимание на комментарий пресс-секретаря Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая сказала: «15 февраля 2022 года войдет в историю как день, когда западная военная пропаганда потерпела неудачу».

Он отметил, что Россия обвинила Запад в проведении «информационного терроризма» по украинскому вопросу.