Пекин, 17 февраля 2022, 05:48 — REGNUM Раздувание Соединенными Штатами угрозы войны в Украине создало дополнительные препятствия для продвижения диалога и переговоров соответствующими сторонами, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает 16 февраля агентство Синьхуа.
Ван сделал эти замечания, когда его попросили прокомментировать ситуацию на Украине, добавив, что действия США оказали серьезное влияние на внутреннюю экономическую и социальную стабильность Украины, а также на жизнь людей.
Ван обратил внимание на комментарий пресс-секретаря Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая сказала: «15 февраля 2022 года войдет в историю как день, когда западная военная пропаганда потерпела неудачу».
Он отметил, что Россия обвинила Запад в проведении «информационного терроризма» по украинскому вопросу.