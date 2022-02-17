Москва, 17 февраля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Соединенные Штаты осуществляют внешнее управление Украиной, заявил 17 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Запад в общем-то руководит на Украине. Уж американцы там точно осуществляют внешнее управление. И свалить всю вину за все, что происходит, на Россию — нам эта тактика и стратегия знакома — она не увенчается успехом», — сказал министр на встрече с главой МИД Италии в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что западные СМИ занимаются информационным терроризмом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

Читайте также: «Информационный терроризм» — Лавров о западных прогнозах войны на Украине