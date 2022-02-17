Москва, , 13:29 — REGNUM Западные СМИ занимаются информационным терроризмом. Об этом 17 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Сергей Лавров Mid.ru

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«Стыдно или нет нашим некоторым партнёрам, которые инициируют распространение клеветы? По большому счёту, дезинформации, и занимаются информационным терроризмом — сейчас другого слова даже не получается (подобрать)», — заявил Лавров.

«Я не думаю, что они когда-либо покаются в этом, но выводить их на чистую воду надо. Это происходит ежедневно, правда с них как с гуся вода, то 15 февраля, то 16, теперь 20 уже, а Лиз Трасс вообще говорит, в любой момент может быть и я тогда буду права», — указал он.