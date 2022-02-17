Москва, , 13:20 — REGNUM Обстановка в Донбассе всё более нагнетается. А в последние сутки в этом регионе усилились провокационные действия Киева. Об этом 17 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что ситуация на данный момент складывается «очень опасная».

«Мы слышим на протяжении последних суток сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но речь идёт о нашей собственной территории», — подчеркнул Песков.

При этом, по его словам, «никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооружённых сил на линии разграничения».

«А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, посетовав, что «оппоненты» России не замечают агрессивных устремлений Киева.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время участились сообщения о вероятном «вторжении» России на Украину, причем зачастую называются и «точные даты» начала «агрессии».Так, британская газета The Sun, со ссылкой на источники в американской разведке, заявила, что Россия «собирается напасть» на Украину 16 февраля в 4:00 мск. Однако этого не произошло. Предыдущий «прогноз», сделанный Bloomberg, говорил о том, что «нападение» состоится 15 февраля.

В посольстве в Вашингтоне заявили, что официальные лица в США не могут объективно смотреть на ситуацию вокруг Украины из-за непрекращающейся антироссийской истерии. «Самогипноз о неизбежности российского нападения» упорно продолжается, отметили в дипведомстве.

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