Москва, 17 февраля 2022, 13:20 — REGNUM Обстановка в Донбассе всё более нагнетается. А в последние сутки в этом регионе усилились провокационные действия Киева. Об этом 17 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что ситуация на данный момент складывается «очень опасная».
При этом, по его словам, «никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооружённых сил на линии разграничения».
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Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время участились сообщения о вероятном «вторжении» России на Украину, причем зачастую называются и «точные даты» начала «агрессии».Так, британская газета The Sun, со ссылкой на источники в американской разведке, заявила, что Россия «собирается напасть» на Украину 16 февраля в 4:00 мск. Однако этого не произошло. Предыдущий «прогноз», сделанный Bloomberg, говорил о том, что «нападение» состоится 15 февраля.
В посольстве в Вашингтоне заявили, что официальные лица в США не могут объективно смотреть на ситуацию вокруг Украины из-за непрекращающейся антироссийской истерии. «Самогипноз о неизбежности российского нападения» упорно продолжается, отметили в дипведомстве.
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