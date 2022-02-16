Минск, , 13:13 — REGNUM Военные действия на границе Украины с Россией или Белоруссией не будут выгодны ни одной стороне. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Не думаю, что любые действия, которые приведут к горячей фазе войны, кому-то выгодны. Убеждён, что ни Москве, ни Минску, ни Киеву это не выгодно», — подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

По его словам, «возможно, это выгодно тому, кто находится страшно далеко отсюда». Он считает, что истерия нагнетается со стороны Запада, из-за океана.

Министр подчеркнул, что в регионе не хотят ни холодной, ни санкционной, ни горячей войны, «она никому не выгодна ни с какой точки зрения».

«Руководство Белоруссии категорически выступало против каких-либо действий, которые могли привести к напряжённым отношениями между нашей страной и соседними государствами», — напомнил Макей.

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«Мы не хотим воевать, а хотим торговать со всеми», — добавил глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе США заявили, что опасаются того, что Белоруссия может сыграть роль в «планах России» по эскалации ситуации вокруг Украины. В ведомстве считают, что «Россия под предлогом совместных учений может отправить силы в Белоруссию для потенциальной атаки Украины с севера».

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников не поверил в сообщения о том, что с территории Белоруссии готовится нападение на Киев, не верит. По его словам, такой «апокалиптический сценарий» является глупостью.

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