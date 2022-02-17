Москва, 17 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается на Западе, а не в России. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 17 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров со своим итальянским коллегой Луиджи ди Майо в Москве.

Kremlin.ru Сергей Лавров

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Лавров ответил на вопрос ди Майо о том, как можно разрешить ситуацию, сложившуюся вокруг Украины. По его словам, все вопросы о том, как справиться с так называемой эскалацией, нужно задавать Западу: США, Великобритании, а также генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

«Вся ситуация развивается не у нас на российской территории, она развивается в умах, мозгах и СМИ Запада, прежде всего США, Великобритании, ну и, конечно, господин Столтенберг активно эту ситуацию развивает», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в Вашингтоне заявили о продолжающейся «антироссийской истерии», которая не даёт американскому руководству объективно увидеть ситуацию вокруг Украины.

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