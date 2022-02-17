Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Официальные лица в США не могут объективно смотреть на ситуацию вокруг Украины из-за непрекращающейся антироссийской истерии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице российского посольства в Вашингтоне в соцсети Facebook.

Посольство России в США (сс) Aaron Siirila

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Дипломаты указали на заявления пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса от 16 февраля. В очередной раз представитель этого ведомства попытался уличить Россию в распространении ложных сведений о ситуации на Украине. Как сообщало ИА REGNUM, Прайс утверждает, что никакой деэскалации нет, а российских военных возле украинской границы становится больше.

«Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается», — отметили в посольстве.

Российские дипломаты призвали сотрудников Госдепа не «не подпитывать милитаристский угар» журналистов, а сосредоточиться на важных вопросах, связанных с урегулированием конфликта в Донбассе.

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