Донецк, 17 февраля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины намерены перебросить на линию соприкосновения в Донбасс тактический ракетный комплекс «Точка-У». Об этом 17 февраля сообщил РИА Новости представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Rorsah-photo Ракетный комплекс «Точка-У»

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По его словам, ВСУ планируют высадку морского десанта для захвата территории ДНР у берега Азовского моря.

Напомним, ранее сегодня, 17 февраля, силовики Украины обстреляли окраины Донецка из минометов.

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