Донецк, , 11:50 — REGNUM Силовики Украины обстреляли утром 17 февраля окраины Донецка из минометов. Об этом 17 февраля сообщили журналистам в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"В 09:50 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении поселка Мандрыкино (окраины Донецка — ред.)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории ДНР было выпущено пять мин калибра 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители силовых ведомств Украины за последние сутки два раза нарушили режим перемирия на территории ДНР.