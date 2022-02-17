Президент РФ Владимир Путин 17 февраля принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. В ходе заседания подведены итоги работы органов внутренних дел за 2021 год, а также определены приоритеты на 2022 год. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

13:23 17.02.2022 Путин: несмотря на сложную обстановку, связанную с эпидемией коронавируса, в целом вся система МВД действует устойчиво и надёжно.

13:24 17.02.2022 Путин поблагодарил личный состав МВД за добросовестную работу, проявленный профессионализм, ответственность и мужество.

13:25 17.02.2022 Путин: вновь обращаю внимание на задачу кардинального уровня раскрываемости преступлений.

13:27 17.02.2022 Путин обратил внимание на проблему кибер-мошенничества: «У преступников нет ничего святого». По его словам, действия кибер-мошенников наносят урон отечественным компаниям, с потерями средств и накоплений сталкиваются наши граждане, пенсионеры.

13:27 17.02.2022 По словам президента РФ, одна из задач МВД — эффективная профилактика правонарушений.

13:28 17.02.2022 Владимир Путин обратил внимание на работу участковых. По его словам, они работают «на земле», знают проблемы своих территорий и их жителей.

13:28 17.02.2022 Защитить молодое поколение от криминала — важнейшая задача, отметил президент РФ.

13:29 17.02.2022 Президент РФ на коллегии МВД обратил внимание на то, что расширение прав полицейских не должно нарушать права граждан.

13:30 17.02.2022 Зафиксирован рост преступлений, связанных с экстремизмом. Путин поручил своевременно оценивать риски экстремистских проявлений, выработать превентивные меры.

13:31 17.02.2022 Путин: эффективная борьба с экстремизмом прямо связана с решением задач в миграционной сфере.

13:33 17.02.2022 Путин подчеркнул, что новые серьёзные требования предъявляются сегодня подразделениям ГИБДД: «Порядка на дорогах стало больше».

13:35 17.02.2022 Путин: любые проверки и действия органов МВД, касающиеся предпринимателей, должны быть обоснованными.

13:36 17.02.2022 Путин: задача государства — обеспечить сотрудникам органов внутренних дел достойные условия жизни.

13:38 17.02.2022 Владимир Колокольцев на коллегии МВД докладывает Владимиру Путину о работе полиции, в том числе в условиях пандемии.

13:41 17.02.2022 Миграционная сфера — «тема актуальная и очень чувствительная», отметил Колокольцев.

13:42 17.02.2022 Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. kremlin.ru

13:44 17.02.2022 Опасения правозащитников по поводу изменений в закон о полиции не лишены определённых оснований. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. Читайте также: Путин прокомментировал беспокойство по поводу расширения полномочий полиции

13:47 17.02.2022 Предупреждение криминализации подростковой среды находится в центре внимания МВД — Колокольцев. результатом стало снижение на 15% числа подростков, вступивших в конфликт с законом.

13:48 17.02.2022 Преступные группировки, которые строят на нелегальной миграции криминальный бизнес, должны быть наказаны. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. Читайте подробнее: Путин призвал к «самым жёстким мерам» против нелегальной миграции

13:53 17.02.2022 В 2021 году продолжилась тенденция к снижению зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в России. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. Подробности в материале: Путин поблагодарил правоохранителей за снижение числа преступлений

14:00 17.02.2022 Колокольцев: полиция решает «значительный объём задач по линии борьбы с коррупцией».

14:03 17.02.2022 Колокольцев поблагодарил личный состав за профессионализм.

14:05 17.02.2022 Путин: система МВД всегда считалась, так оно и есть на самом деле, ключевым звеном правоохранительной системы страны.

14:06 17.02.2022 За последние годы в России число преступлений, совершённых подростками, снижается. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. Об этом: «Не повод для самоуспокоенности» — Путин о подростковой преступности

14:06 17.02.2022 Путин — полицейским: «Прошу вас только не забывать о том, что от качества вашей работы зависят судьбы людей».

14:10 17.02.2022 В России растёт число преступлений, связанных с экстремизмом. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. Подробности в материале: «Сигнал, требующий анализа» — Путин о росте экстремистских проявлений

14:19 17.02.2022 Несмотря на критику ГИБДД, порядка на дорогах в России становится больше. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. Читайте подробнее: «Порядка на дорогах стало больше» — Путин оценил работу ГИБДД

14:35 17.02.2022 Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. kremlin.ru

14:44 17.02.2022 В начале своего выступления на коллегии МВД Владимир Путин подчеркнул, что пандемия внесла свои коррективы в проведение мероприятия: «Сейчас министр доложил, почти половина тех, кто собирался принимать участие в нашем мероприятии, заболели (коронавирусной инфекцией — прим. ред.)».

15:26 17.02.2022 На коллегии Владимир Путин обратил внимание на проникновение криминала в сферу информационных технологий.

15:35 17.02.2022 Президент также потребовал быстрой высылки из России и запрета на въезд для мигрантов, которые нелегально работают, нарушают правопорядок и замечены в экстремизме.

17:19 17.02.2022 Расширенное заседание коллегии МВД России kremlin.ru

17:27 17.02.2022 Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в формате видео-конференц-связи принял участие в расширенном заседании коллегии МВД России, на котором подведены итоги работы министерства за 2021 год и определены приоритетные направления деятельности на 2022 год.

17:28 17.02.2022 Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев в своем выступлении подвел итоги работы по обеспечению законности и правопорядка, предотвращению и раскрытию преступлений, защите и охране частной собственности, государственных и коммерческих объектов за 2021 год и обозначил приоритетные задачи на 2022 год.

17:30 17.02.2022 Как отметили в пресс-службе СК РФ, Следственный комитет Российской Федерации эффективно взаимодействует с подразделениями МВД России при расследовании преступлений и розыске лиц, их совершивших. При содействии оперативных служб удается раскрыть подавляющее большинство тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в сфере экономики, террористической и экстремистской направленности и других противоправных деяний, относящихся к подследственности СК России. Ведомствами слаженно ведется работа в направлении противодействия преступлениям, совершенным с помощью IT-технологий.

17:30 17.02.2022 Участники мероприятия отметили важность совместных согласованных действий в целях предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Именно в условиях конструктивного взаимодействия удается решать задачи по укреплению законности в стране и добиваться результативной работы по защите прав граждан.