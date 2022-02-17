Путин ставит МВД задачи на 2022 год – трансляция
Путин: несмотря на сложную обстановку, связанную с эпидемией коронавируса, в целом вся система МВД действует устойчиво и надёжно.
Путин поблагодарил личный состав МВД за добросовестную работу, проявленный профессионализм, ответственность и мужество.
Путин: вновь обращаю внимание на задачу кардинального уровня раскрываемости преступлений.
Путин обратил внимание на проблему кибер-мошенничества: «У преступников нет ничего святого». По его словам, действия кибер-мошенников наносят урон отечественным компаниям, с потерями средств и накоплений сталкиваются наши граждане, пенсионеры.
По словам президента РФ, одна из задач МВД — эффективная профилактика правонарушений.
Владимир Путин обратил внимание на работу участковых. По его словам, они работают «на земле», знают проблемы своих территорий и их жителей.
Защитить молодое поколение от криминала — важнейшая задача, отметил президент РФ.
Президент РФ на коллегии МВД обратил внимание на то, что расширение прав полицейских не должно нарушать права граждан.
Зафиксирован рост преступлений, связанных с экстремизмом. Путин поручил своевременно оценивать риски экстремистских проявлений, выработать превентивные меры.
Путин: эффективная борьба с экстремизмом прямо связана с решением задач в миграционной сфере.
Путин подчеркнул, что новые серьёзные требования предъявляются сегодня подразделениям ГИБДД: «Порядка на дорогах стало больше».
Путин: любые проверки и действия органов МВД, касающиеся предпринимателей, должны быть обоснованными.
Путин: задача государства — обеспечить сотрудникам органов внутренних дел достойные условия жизни.
Владимир Колокольцев на коллегии МВД докладывает Владимиру Путину о работе полиции, в том числе в условиях пандемии.
Миграционная сфера — «тема актуальная и очень чувствительная», отметил Колокольцев.
Опасения правозащитников по поводу изменений в закон о полиции не лишены определённых оснований. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
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Предупреждение криминализации подростковой среды находится в центре внимания МВД — Колокольцев. результатом стало снижение на 15% числа подростков, вступивших в конфликт с законом.
Преступные группировки, которые строят на нелегальной миграции криминальный бизнес, должны быть наказаны. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
Читайте подробнее: Путин призвал к «самым жёстким мерам» против нелегальной миграции
В 2021 году продолжилась тенденция к снижению зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в России. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
Подробности в материале: Путин поблагодарил правоохранителей за снижение числа преступлений
Колокольцев: полиция решает «значительный объём задач по линии борьбы с коррупцией».
Колокольцев поблагодарил личный состав за профессионализм.
Путин: система МВД всегда считалась, так оно и есть на самом деле, ключевым звеном правоохранительной системы страны.
За последние годы в России число преступлений, совершённых подростками, снижается. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
Об этом: «Не повод для самоуспокоенности» — Путин о подростковой преступности
Путин — полицейским: «Прошу вас только не забывать о том, что от качества вашей работы зависят судьбы людей».
В России растёт число преступлений, связанных с экстремизмом. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
Подробности в материале: «Сигнал, требующий анализа» — Путин о росте экстремистских проявлений
Несмотря на критику ГИБДД, порядка на дорогах в России становится больше. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
Читайте подробнее: «Порядка на дорогах стало больше» — Путин оценил работу ГИБДД
В начале своего выступления на коллегии МВД Владимир Путин подчеркнул, что пандемия внесла свои коррективы в проведение мероприятия: «Сейчас министр доложил, почти половина тех, кто собирался принимать участие в нашем мероприятии, заболели (коронавирусной инфекцией — прим. ред.)».
На коллегии Владимир Путин обратил внимание на проникновение криминала в сферу информационных технологий.
Президент также потребовал быстрой высылки из России и запрета на въезд для мигрантов, которые нелегально работают, нарушают правопорядок и замечены в экстремизме.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в формате видео-конференц-связи принял участие в расширенном заседании коллегии МВД России, на котором подведены итоги работы министерства за 2021 год и определены приоритетные направления деятельности на 2022 год.
Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев в своем выступлении подвел итоги работы по обеспечению законности и правопорядка, предотвращению и раскрытию преступлений, защите и охране частной собственности, государственных и коммерческих объектов за 2021 год и обозначил приоритетные задачи на 2022 год.
Как отметили в пресс-службе СК РФ, Следственный комитет Российской Федерации эффективно взаимодействует с подразделениями МВД России при расследовании преступлений и розыске лиц, их совершивших. При содействии оперативных служб удается раскрыть подавляющее большинство тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в сфере экономики, террористической и экстремистской направленности и других противоправных деяний, относящихся к подследственности СК России. Ведомствами слаженно ведется работа в направлении противодействия преступлениям, совершенным с помощью IT-технологий.
Участники мероприятия отметили важность совместных согласованных действий в целях предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Именно в условиях конструктивного взаимодействия удается решать задачи по укреплению законности в стране и добиваться результативной работы по защите прав граждан.