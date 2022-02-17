Москва, , 13:48 — REGNUM Преступные группировки, которые строят на нелегальной миграции криминальный бизнес, должны быть наказаны. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«У иностранных граждан и прежде всего наших соотечественников, приезжающих из-за рубежа, должна быть возможность свободно и без бюрократических проволочек оформить все необходимые документы», — заявил Путин.

«Однако нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес — должны быть выработаны против этих людей самые жёсткие меры», — указал он.