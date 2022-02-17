Москва, , 13:44 — REGNUM Опасения правозащитников по поводу изменений в закон о полиции не лишены определённых оснований. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В прошлом году федеральный закон о полиции были внесены изменения, расширяющие полномочия сотрудников полиции, в том числе при получении сообщений о происшествиях они могут незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства. Нужно эффективно использовать эти возможности», — заявил Путин.

«При этом, хочу это особенно подчеркнуть, права и свободы граждан должны быть гарантированы. Вы знаете, что правозащитные организации обращали и обращают внимание на эти изменения закона», — указал он,

По его словам, хотя работа по горячим следам чрезвычайно важна, опасения правозащитников «не лишены определённых оснований».