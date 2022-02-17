Москва, , 14:10 — REGNUM В России растёт число преступлений, связанных с экстремизмом. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Серьёзный сигнал, требующий всестороннего анализа — это рост преступлений, связанных с экстремизмом. В 2021 году их количество выросло более чем на четверть. Соответствующим подразделениям МВД во взаимодействии с вашими коллегами из других правоохранительных органов и спецслужб важно своевременно оценивать риски возможных экстремистских проявлений и на этой основе выработать эффективные превентивные меры», — заявил Путин.

«Особое внимание следует уделять нейтрализации попыток экстремистов и разного рода радикалов использовать сеть интернет. Мы с вами знаем об этом, постоянно говорим», — указал он.