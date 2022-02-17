Вашингтон, 17 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Россия может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля, тогда как перспектива нападения 16 февраля была преувеличена. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на экспертов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Воин

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Издание отмечает, что одержимость шестнадцатым февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат, на это указывают аналитики. Однако именно 20 февраля завершатся совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» — крупнейшие манёвры после холодной войны.

Кроме того, 20 февраля закончится Мюнхенская конференция по безопасности, в которой будут участвовать президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен.

«Начало вторжения в то время, когда американские высокопоставленные лица находятся в Европе, а глава Украины находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением — своего рода геополитическим троллингом, который любит Путин», — считают авторы публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд западных изданий объявили 16 февраля датой «вторжения» России на Украину, ссылаясь на данные спецслужб. Российские власти не раз категорически опровергали какие-либо агрессивные намерения относительно Украины и других стран.

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