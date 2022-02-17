Вашингтон, 17 февраля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Еще семь тысяч российских военных якобы прибыли к границе Украины, несмотря на заявление Москвы об отводе войск, сообщает американское агентство Bloomberg.

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По данным агентства, до прибытия новых войск в регионе находились 100 тыс. российских военных. Вместе с тем доказательств этим утверждениям американское агентство не привело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель военной разведки Великобритании генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявил, что Россия якобы продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной.

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