Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Голосование по резолюции с осуждением России из-за ситуации вокруг Украины состоится в Сенате Конгресса США, вероятно, 17 февраля. Об этом сообщает телекомпания CNN, ссылаясь на сенатора-демократа Тима Кейна (штат Вирджиния).

Сенат США Beforeitsnews.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Резолюция также содержит предупреждение о последствиях гипотетической эскалации напряжённости на Украине. Предварительно её поддержали представители и Демократической и Республиканской партий США.

«Очевидно, у нас есть консенсус», — сказал Клейн.

Резолюция не имеет юридической силы и не входит в пакет антироссийских санкций, который рассматривается в верхней палате Конгресса. Она просигнализирует о том, что американские законодатели поддерживают Украину. Как сообщало ИА REGNUM, обсуждение ими пакета новых антироссийских санкций ранее зашло в тупик из-за разногласий.

Читайте также: Конгресс США не может договориться о «превентивности» санкций против России