Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Сенаторы США разошлись во мнении по законопроекту демократов о санкциях против России, которые необходимо ввести в случае её вторжения на Украину. Об этом 9 февраля сообщает агентство Bloomberg.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Внесённый в Сенат (ранее — в палату представителей) Конгресса США законопроект «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года» предполагает введение персональных санкций против президента России Владимира Путина, премьер-министра, министров иностранных дел и обороны, а также представителей высшего военного руководства. Также он направлен против газопровода «Северный поток — 2».

Демократы не могут заручиться поддержкой республиканцев, требующих введения предлагаемых санкций в превентивном порядке, для демонстрации солидарности с Украиной и «наказания» России за уже предпринятые действия. Белый дом опасается, что превентивные меры могут подтолкнуть Москву к обострению ситуации вокруг Украины.

Президент США Джо Байден может ввести такие санкции и без принятия этого акта, но его администрация рассчитывает, что одобрение законопроекта продемонстрировало бы единство американского политического истеблишмента и послужило бы дополнительным «сдерживающим» фактором в отношении России.

Напомним, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона не придаёт значения заявлениям Вашингтона о возможных превентивных санкциях в отношении Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор США Бен Кардин пригрозил России наисильнейшими экономическими и политическими санкциями в случае вторжения на Украину. По его словам, двухпартийный список потенциальных санкций почти готов и получил поддержку президента США Джо Байдена.

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