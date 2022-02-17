Лондон, , 10:09 — REGNUM У штамма коронавируса «Омикрон» есть шесть скрытых симптомов. Об этом заявил профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study.

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Так, отмечается, что эта разновидность COVID-19 более мягкая и большинство людей, заразившихся «Омикроном», будут испытывать симптомы, похожие на обычную простуду. Однако некоторые заявляют о проблемах с желудочно-кишечным трактом.

В беседе с The Sun профессор отметил, что этот вариант коронавируса может оседать в кишечнике, а не в носу. Это означает, что у людей. инфицированных «Омикроном» и испытывающих желудоно-кишечные симптомы, такие как расстройство желудка, результат теста на которонавирус будет отрицательным, так как в носу или во рту следов этого штамма не будет.

Тим Спектор указал на шесть симптомов, на которые необходимо обратить внимание: тошнота, диарея, рвота, боль и вздутие живота, изжога.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-терапевт Мария Лисина заявила, что у человека, заразившегося штатом коронавируса «Омикрон», могут появляться ложные симптомы интоксикации, такие как ломота в теле, повышение температуры тела, головные боли, боли в глазных яблоках. Терапевт добавила, что такие симптомы характерны и для гриппа, поэтому при температуре с фебрильной лихорадкой выше 38 градусов необходимо сделать экспресс-тест на коронавирус.

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