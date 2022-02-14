Москва, , 08:48 — REGNUM У человека, заразившегося штатом коронавируса «Омикрон», могут появляться ложные симптомы интоксикации. Об этом заявила врач-терапевт Мария Лисина.

Высокая температура Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Можно назвать ложные симптомы интоксикации, как ломоту в теле, повышение температуры тела, головные боли, боли в глазных яблоках», — уточнила в беседе с ТАСС специалист.

Терапевт добавила, что такие симптомы характерны и для гриппа, поэтому при температуре с фебрильной лихорадкой выше 38 градусов необходимо сделать экспресс-тест на коронавирус.

При этом Лисина отметила, что в сравнении со штаммом «Дельта» болезнь при «Омикроне» протекает легче.

«Меньше мы видим поражения лёгочной ткани, клинически заболевание протекает легче и с типичными клиническими признаками», — добавила врач.

Однако, по её словам, пока рано делать прогнозы о том, как будет проявляться постковидный синдром у перенёсших «Омикрон».

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»Мы столкнулись [с «Омикроном»] только в январе 2022 года. Думаю, более точные прогнозы можно будет давать не раньше конца апреля — начала мая 2022 года», — сказала врач-терапевт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что коллективный иммунитет к штамму коронавируса «Омикрон» в России должен составлять 90%. По его словам, при таком уровне можно добиться снижения подъёма заболеваемости, но этот показатель в РФ не достигнут.

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