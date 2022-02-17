Вашингтон, 17 февраля 2022, 09:26 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену о направлении Москвой в течение пары дней ответа на предложения по безопасности в Европе. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
Он выразил надежду, что Москва будет участвовать в диалоге и дипломатии для мирного разрешения украинского кризиса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответ от России на свои предложения по безопасности ожидает Североатлантический альянс, который также готов к продолжению диалога с Москвой.
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