Брюссель, , 13:00 — REGNUM Ответ от России на свои предложения по безопасности ожидает Североатлантический альянс (НАТО), который также готов к продолжению диалога с Москвой. Об этом 16 февраля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом двухдневного заседания глав минобороны стран — членов блока.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Столтенберга, альянс услышал сигналы из Москвы о готовности к продолжению дипломатических усилий в этом вопросе, в которых НАТО видит определенный оптимизм.

«Это то, к чему постоянно призывает и НАТО. Мы готовы к диалогу. Мы направили России наши предложения по безопасности, и мы ждем ответ на них и выражаем готовность и открытость к диалогу», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом к России реализовать шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины обратились главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании и США.