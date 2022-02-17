Вашингтон, 17 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену о направлении Москвой в течение пары дней ответа на предложения по безопасности в Европе. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

Loren Здание Госдепа США

«Лавров сообщил, что ответ поступит в течение пары дней», — сказал Прайс на брифинге.

Он выразил надежду, что Москва будет участвовать в диалоге и дипломатии для мирного разрешения украинского кризиса.

«Мы его (диалог) ждем, мы очень внимательно его прочтём, мы надеемся увидеть в нем конструктивную обратную связь», — заключил представитель Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответ от России на свои предложения по безопасности ожидает Североатлантический альянс, который также готов к продолжению диалога с Москвой.

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