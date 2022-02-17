Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Россия сосредоточила вблизи украинской границы ещё 7 тыс. военнослужащих, утверждают в Белом доме. Об этом заявил представитель администрации президента США высокого ранга, выступая на брифинге.

Парад Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

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По его словам, ранее российские власти сообщили, что «отводят войска от границы с Украиной». Это заявление привлекло большое внимание, но оказалось неправдой.

«За последние несколько дней РФ увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной на 7 тыс. военнослужащих», — сказал американский чиновник.

Он добавил, что российская сторона в последние дни заявляла о готовности к дипломатии, но все видимые признаки указывают лишь на желание публично предложить переговоры по деэскалации. На самом деле Россия намерена «мобилизоваться для войны».

По словам сотрудника Белого дома, Россия способна «в любой момент использовать ложный предлог для обоснования вторжения» на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти категорически отвергают утверждения о якобы имеющихся агрессивных планах в отношении Украины. В посольстве РФ заявили, что в США продолжается «антироссийская истерия».

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