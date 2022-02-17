Москва, 17 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Москве опубликованы первые результаты дополнительного исследования иммуногенности вакцины «Спутник V» спустя год после ввода первого компонента, сообщается на портале мэра столицы.

Minzdrav.samregion.ru Вакцинация от коронавируса

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В исследовании на базе 19 поликлиник принимают участие 3 тысячи человек. Предварительные результаты показали, что у всех вакцинированных вакциной «Спутник V» сохранился достаточно высокий уровень антител.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, у 80% доброводьцев, чьи анализы уже обработаны, уровень антител IgG к S-белку коронавируса выше 200 BAU (единица измерения связывающих антител, утвержденная ВОЗ), что является достаточно высоким показателем.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована в России на постоянной основе.

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