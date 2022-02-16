Вашингтон, 17 февраля, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Белый дом «обеспокоен» использованием Москвой термина «геноцид» при описании действий Украины в отношении жителей Донбасса. О якобы необоснованности такой оценки глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 16 февраля заявил журналистам в ходе регулярного брифинга.

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По его словам, российские официальные лица и государственные СМИ регулярно «подбрасывают в прессу многочисленные истории», которые могут быть использованы «в качестве предлога для вторжения» на Украину. В том числе — о наращивании «военной активности Украины в Донбассе», а также «ложные заявления об активности США или НАТО».

Нед Прайс «Мы в особенности обеспокоены заявлениями президента Путина и других российских должностных лиц… о «геноциде в Донбассе». Все эти высказывания лишены оснований, однако это не остановило Российскую Федерацию, продолжившую распространять подобные ложные заявления, включая сообщения о безымянных массовых захоронениях мирных жителей, якобы убитых украинскими ВС».

Прайс призвал «с должным и здравым скептицизмом» относится к утверждениям российских властей о планировании НАТО и США провокации в Донбассе, которые являются дезинформацией, «чтобы заметать свои следы». А все заявления о геноциде, по мнению чиновника Госдепа, «несут отголоски того, что мы слышали в 2014 году по поводу преследования русскоязычного населения на востоке Украины и в Крыму».

Нед Прайс «Мы в целом знаем, что РФ хочет указать на сфабрикованный предлог, прежде чем предпринять агрессию».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что поведение Украины по отношению к республикам Донбасса является геноцидом.

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