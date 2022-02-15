Москва, , 21:33 — REGNUM Своё несогласие с оценкой ситуации в Донбассе, которую выразил словом «геноцид» президент России Владимир Путин, высказал германский федеральный канцлер Олаф Шольц, передаёт 15 февраля передаёт Die Welt.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Комментируя заявление Путина о том, что украинская сторона устроила геноцид жителей ДНР и ЛНР, Шольц сказал, что слово президент России использовал сильное, добавив, однако, следующее:

«Но это неверно, думаю, стоит чётко сказать».

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