Москва, 15 февраля 2022, 21:33 — REGNUM Своё несогласие с оценкой ситуации в Донбассе, которую выразил словом «геноцид» президент России Владимир Путин, высказал германский федеральный канцлер Олаф Шольц, передаёт 15 февраля передаёт Die Welt.
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Комментируя заявление Путина о том, что украинская сторона устроила геноцид жителей ДНР и ЛНР, Шольц сказал, что слово президент России использовал сильное, добавив, однако, следующее:
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