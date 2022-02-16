Москва, , 14:41 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал призывы западных стран проверить отвод войск РФ после завершения учений отсутствием воспитания.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Чтобы мы ни делали на своей территории, Запад считает себя вправе втолковывать нам, как мы должны себя вести, это элементарное отсутствие воспитания», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в формате «2+2» с участием глав МИД и Минобороны России и Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала Россию последовательно отвести войска от границы, пообещала, что НАТО не будут «наивными» в этом вопросе.

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