Москва, 16 февраля 2022, 14:41 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал призывы западных стран проверить отвод войск РФ после завершения учений отсутствием воспитания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала Россию последовательно отвести войска от границы, пообещала, что НАТО не будут «наивными» в этом вопросе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»
Читайте также: В Германии отреагировали на отвод российских войск после учений