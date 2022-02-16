Берлин, 16 февраля 2022, 14:06 — REGNUM Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала Россию последовательно отвести войска от границы, пообещала, что НАТО не будут «наивными» в этом вопросе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что продолжающаяся на Западе истерия вокруг якобы «вторжения» России на Украину вызывает глубокое удивление в Москве.
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