Москва, 16 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал призывы западных стран проверить отвод войск РФ после завершения учений отсутствием воспитания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Чтобы мы ни делали на своей территории, Запад считает себя вправе втолковывать нам, как мы должны себя вести, это элементарное отсутствие воспитания», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в формате «2+2» с участием глав МИД и Минобороны России и Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала Россию последовательно отвести войска от границы, пообещала, что НАТО не будут «наивными» в этом вопросе.

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