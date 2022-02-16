Москва, , 13:29 — REGNUM Политика открытых дверей Североатлантического альянса выливается в безоглядное расширение альянса на восток, создавая угрозу России. Об этом 16 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Эта линия (США на подмену международного права порядком, основанным на правилах) в том, что касается европейского региона, проявляется в политике так называемых открытых дверей, которая в нарушение всех правовых норм, всех политических обязательств выливается в безоглядное расширение НАТО на восток, создавая прямые угрозы безопасности РФ», — сказал министр по итогам встречи в формате «2+2» с участием глав МИД и Минобороны России и Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом двухдневного заседания глав минобороны стран — членов блока заявил, что ответ от России на свои предложения по безопасности ожидает Североатлантический альянс (НАТО), который также готов к продолжению диалога с Москвой.

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Читайте также: Генсек НАТО заявил, что альянс готов к продолжению диалога с Россией