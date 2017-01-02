«Россия и Бразилия выступают за дальнейшее укрепление основ полицентричного мироустройства, едины в том, что касается следования основополагающим принципам, таким, как уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение споров, верховенство международного права», — указывают в российском дипведомстве накануне встречи.
Россия и Бразилия впервые проведут встречу глав МИД и Минобороны в формате «два плюс два» в Москве. Министры иностранных дел Сергей Лавров и Карлус Альберту Франку Франса и министры обороны Сергей Шойгу и Уолтер Соуза Брага Нетту проведут консультации буквально перед российско-бразильским саммитом, который также запланирован на среду, 16 февраля. По всей видимости, сразу после этого министры присоединятся к делегациям своих стран на переговорах президентов Владимира Путина и Жаира Болсонару.
Подготовка к визиту президента Бразилии в Москву проходила в обстановке дипломатического давления со стороны США, которые пытались добиться отмены поездки. Как отмечала газета Folha de S. Paulo, цель таких усилий Вашингтона заключалась в том, чтобы попытаться изолировать российского лидера в свете нынешней напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины. По сведениям издания, американские дипломаты выражают обеспокоенность своевременностью этого визита, поскольку, по оценкам Белого дома, факт приема Путиным Болсонару послужит сигналом того, что «Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе, легитимизирует то, что в США считают нарушением международного права» (ТАСС).
Владимир Путин пригласил своего бразильского коллегу в РФ в декабре прошлого года. Тогда российский лидер обратил внимание, что страна продолжит последовательно укреплять двустороннее взаимодействие с Бразилией на торгово-экономическом, энергетическом, научно-технологическом и других направлениях. Президент РФ также оценил работу государств в рамках форума БРИКС и «Группы двадцати». Через несколько дней после этого Жаир Болсонару заявил, что принял приглашение и оно для него — «радость и большая честь».
Ожидается, что Болсонару из Москвы вылетит в Будапешт для встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
По информации бразильских СМИ, Болсонару также намерен встретиться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и принять участие в мероприятии, на котором будут присутствовать представители предпринимательского сообщества двух стран, в частности производители удобрений, а также энергетического сектора — атомной энергетики и газодобычи.
Болсонару также подчеркивал, что бразильская сторона не намерена затрагивать вопрос об обострении отношений России и НАТО вокруг Украины, несмотря на давление со стороны Вашингтона и призывы из Киева. В целом президент Бразилии говорил, что не сомневается в успехе поездки в Москву, отмечает ТАСС.
Президент Бразилии Жаир Болсонару пробудет в Москве до 17 февраля. Ранее он называл в числе приоритетных вопросов своего визита обсуждение сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетике и в оборонной сфере.
Болсонару у трапа встречал посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.
Президент Бразилии Болсонару прибыл в Москву 15 февраля. У трапа его встретили почетный караул и оркестр.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл встречу двух глав государств «хорошей возможностью, чтобы обменяться мнениями по наиболее горячим темам, которые сейчас на мировой повестке дня», и отмечал, что в России с нетерпением ждут визита Болсонару. По итогам переговоров планируются заявления для прессы.