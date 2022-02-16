Лавров оценил готовность США обсудить безопасность в ЕС
Москва, 16 февраля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Россия считает позитивным сигналом готовность Соединенных Штатов и НАТО обсуждать в рамках дискуссии по гарантиям безопасности меры по снижению военных рисков в странах Европы. Об этом 16 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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По его словам, все эти направления Запад изложил в своих ответах, которые мы получили, выразив готовность вести, как было сказано, серьезный диалог по этой проблематике.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что политика открытых дверей Североатлантического альянса выливается в безоглядное расширение альянса на восток, создавая угрозу России.
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