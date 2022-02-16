Минск, , 14:15 — REGNUM В настоящее время у границы Белоруссии с Польшей продолжают находиться порядка 15 тыс. польских военнослужащих. Об этом 16 февраля заявил на пресс-конференции белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

По словам главы МИД Белоруссии, Минск не может не настораживать военная деятельность Польши в приграничных с республикой районах.

«Мы видим, что под прикрытием борьбы с миграционным кризисом на наших западных границах было сконцентрировано около 30 тысяч польских военнослужащих. Кризис вроде бы закончился, там осталось 700 человек (мигрантов), но до сих пор более 15 тысяч военнослужащих находятся на наших западных рубежах», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что в ходе своей встречи президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены обсуждать вопросы, связанные с безопасностью, а также санкции со стороны западных стран.