Минск, , 14:01 — REGNUM В ходе своей будущей встречи президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены обсуждать вопросы, связанные с безопасностью, а также санкции со стороны западных стран. Об этом 16 февраля заявил на пресс-конференции белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Да, такая встреча планируется. На ней, как обычно, могут обсуждаться любые вопросы», — сказал он.

При этом глава МИД Белоруссии уточнил, что во время таких встреч ведется обсуждение важных вопросов на любые темы.

«Конечно же, будет затрагиваться ситуация в сфере безопасности, на мой взгляд, ситуация в торгово-экономическом взаимодействии, санкционное противостояние с западными странами, вопросы эти обязательно будут затрагиваться», — добавил Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что встречу глав стран — участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предлагает провести Белоруссия для восстановления доверия между государствами.