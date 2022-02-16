Москва, 16 февраля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Североатлантический альянс, вероятно, испытывает проблемы с объективной оценкой ситуации вокруг Украины. Об этом 16 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления НАТО о якобы отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Определённый, наверное, гандикап присутствует в системе оценки положения дел у НАТО. Это, наверняка, не даёт возможности представителям НАТО трезво оценивать ситуацию», — отметил официальный представитель Кремля.

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«Проблемы присутствуют. Проблемы имеются в системе оценки ситуации», — добавил он.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит положительные сигналы из Москвы по продолжению дипломатических усилий, но при этом «пока не видит» деэскалацию вокруг Украины на земле.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, комментируя опасения Запада по поводу неминуемости конфликта на Украине, заявил, что численность российских военных на границе с Украиной эквивалентна числу военных, которые были задействованы на учениях «Запад-21» в сентябре 2021 года. Дипломат подчеркнул, что тогда никого такое положение дел не возмутило.

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