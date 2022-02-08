Лондон, , 12:16 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились «не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск» в ходе переговоров в Москве, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Париже.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин Пресс-служба Кремля

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Французские чиновники также рассказали изданию, что Путин заявил о выводе из Белоруссии более 30 тыс. российских военных. Это произойдёт после 20 февраля, когда завершатся совместные учения «Союзная решимость».

Такое соглашение, отмечают они, позволит проводить дальнейшие встречи и договориться о «структурированном диалоге по коллективной безопасности».

Официально в Москве и Париже пока не заявляли о такой договорённости лидеров.

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