Минск, 16 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Из-за иррациональной политики Североатлантического альянса (НАТО) и ряда стран Запада Белоруссия намерена укреплять свое военное сотрудничество с Россией и развивать военно-техническое партнерство с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 16 февраля заявил на пресс-конференции белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

See2me.ru Владимир Макей

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«Надо быть готовыми к возможному отражению внешней агрессии, откуда бы она ни исходила. Продолжим укреплять военное сотрудничество с Россией… С учетом иррациональной политики со стороны НАТО и ряда западных партнеров надо держать порох сухим», — сказал глава МИД Белоруссии.

При этом он отметил, что Белоруссия является небольшой республикой, которая в одиночку не сможет выстоять в случае вероятной агрессии со стороны стран Запада.

«Мы видим необходимость в развитии тесного военного и военно-технического сотрудничества в рамках Союзного государства (с Россией — ред.) и ОДКБ», — добавил Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Белоруссия выступает категорически против расширения НАТО в восточном направлении.