Минск, , 13:15 — REGNUM Белоруссия выступает категорически против расширения Североатлантического альянса (НАТО) в восточном направлении. Об этом 16 февраля заявил на пресс-конференции белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Владимир Макей (сс) MFA Bulgaria

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«Мы всегда категорически выступали против расширения НАТО», — сказал глава МИД Белоруссии.

Также он добавил, что в свое время данные президенту СССР Михаилу Горбачеву обещания о не расширении НАТО на восток, были нарушены странами Запада.

«В результате мы имеем ту ситуацию, которую имеем, когда никто никому не доверяет», — добавил Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что силы, которые не хотят, чтобы Россия участвовала в обеспечении региональной и мировой безопасности, искусственно нагнетают ситуацию вокруг Украины.