Москва, 16 февраля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Политика открытых дверей Североатлантического альянса выливается в безоглядное расширение альянса на восток, создавая угрозу России. Об этом 16 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Эта линия (США на подмену международного права порядком, основанным на правилах) в том, что касается европейского региона, проявляется в политике так называемых открытых дверей, которая в нарушение всех правовых норм, всех политических обязательств выливается в безоглядное расширение НАТО на восток, создавая прямые угрозы безопасности РФ», — сказал министр по итогам встречи в формате «2+2» с участием глав МИД и Минобороны России и Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом двухдневного заседания глав минобороны стран — членов блока заявил, что ответ от России на свои предложения по безопасности ожидает Североатлантический альянс (НАТО), который также готов к продолжению диалога с Москвой.

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