Москва, 16 февраля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Никаких изменений в работу администрация президента РФ из-за сообщений о планах России по «вторжению» на Украину 16 февраля не вносилось. Ночь «прошла в штатном режиме, как и положено». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кремль

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Он добавил, что сотрудники Кремля ночью спали спокойно, «а утром так же спокойно и по-деловому приступили к рабочему дню».

«Основываясь на сообщениях западной прессы, особенно в последнее время и по известной тематике, мы не корректируем нашу работу», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Песков также добавил, что никаких международных контактов прошедшей ночью не было, так как «по ночам не имеем обыкновения вступать в контакты с иностранными государствами».

Напомним, ранее британская газета The Sun, со ссылкой на источники в американской разведке, заявила, что Россия «собирается напасть» на Украину 16 февраля в 4:00 мск. По данным издания, «нападение» начнётся с ракетного удара. Предыдущий «прогноз», сделанный Bloomberg, говорил о том, что «нападение» состоится 15 февраля.

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Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией ответил на вопрос о том, могут ли жители Украины спать спокойно в ночь предполагаемого «вторжения» РФ. Им стоит завести будильники на указанное британской газетой время и самим убедиться.