Москва, , 08:20 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией ответил на вопрос о том, могут ли жители Украины спать спокойно в ночь предполагаемого «вторжения» РФ. Им стоит завести будильники, заявил он.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Ранее британские издания сообщили, когда Россия «собирается напасть» на Украину — по одной из версий, якобы в 4:00 мск 16 февраля. Как сообщало ИА REGNUM, при этом уточнялось, что начало «вторжению» положит ракетный удар.

«Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, стоит ли украинцам переживать по этому поводу.

Вместе с тем ранее представитель Кремля заявил, что Украина может начать силовую операцию в Донбассе, чтобы таким образом решить конфликт.

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