Пекин, 16 февраля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В финал командного спринта на Олимпийских играх в Пекине вышли российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев. Об этом 16 февраля сообщает ИА REGNUM.

(сс)Granada Александр Большунов

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Во время гонки Терентьев упал. Поэтому российские лыжники пришли к финишу пятыми в своём полуфинальном забеге. Но они прошли в финал как «лаки-лузеры», за счёт лучшего времени среди команд, занявших места ниже четвёртого.

Из первого полуфинала в финал вышли команды Норвегии, Франции, Финляндии и Канады, из второго — сборные Италии, Швейцарии, Швеции, Австрии, России и США.

Финальный забег в командном спринте пройдёт 16 февраля.

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